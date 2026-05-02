Дроны летели с разных направлений, почти 20 прилетов: как отработала ПВО по целям РФ

08:30 02.05.2026 Сб
2 мин
Сколько беспилотников сбила ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 142 вражеских беспилотника (Getty Images)

В ночь на 2 мая Россия атаковала Украину 163 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

С 18:00 1 мая до утра 2 мая россияне атаковали 163 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым.

Около 100 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 142 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 2 мая и утром российские войска в очередной раз атаковали ряд городов Украины. В результате вражеского обстрела зафиксированы поврежденные дома, автомобили и порт.

Под ударами дронов оказались Харьков, Измаил, Кривой Рог, Сумы, Николаев и Запорожье.

В частности, под ударом дронов были Шевченковский и Холодногорский районы Харькова.

В частности, в Шевченковском районе "Шахед" попал в 12-й этаж многоквартирного жилого дома. Из-за этого местный житель получил ранения. Однако вражеский дрон не сдетонировал и "это позволило избежать значительно более тяжелых последствий".

В Измаиле этой ночью в очередной раз была атакована портовая инфраструктура. Разрушений практически нет.

А в Кривом Роге в результате вражеской атаки произошел пожар и изуродована инфраструктура.

