Дроны летели с разных направлений, почти 20 прилетов: как отработала ПВО по целям РФ

В ночь на 2 мая Россия атаковала Украину 163 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram Воздушных сил ВСУ.
С 18:00 1 мая до утра 2 мая россияне атаковали 163 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым.
Около 100 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 142 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 2 мая и утром российские войска в очередной раз атаковали ряд городов Украины. В результате вражеского обстрела зафиксированы поврежденные дома, автомобили и порт.
Под ударами дронов оказались Харьков, Измаил, Кривой Рог, Сумы, Николаев и Запорожье.
В частности, под ударом дронов были Шевченковский и Холодногорский районы Харькова.
В частности, в Шевченковском районе "Шахед" попал в 12-й этаж многоквартирного жилого дома. Из-за этого местный житель получил ранения. Однако вражеский дрон не сдетонировал и "это позволило избежать значительно более тяжелых последствий".
В Измаиле этой ночью в очередной раз была атакована портовая инфраструктура. Разрушений практически нет.
А в Кривом Роге в результате вражеской атаки произошел пожар и изуродована инфраструктура.