Дрони летіли з різних напрямків, є влучання: як ППО відбивала нічну атаку РФ

Чим РФ атакувала Україну 3 вересня

Новий повітряний напад ворога розпочався зе о 18:00 2 вересня.

Цього разу російські загарбники застосували 163 дрони, а саме:

ударні БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні);

S8000 "Бандероль";

"Гербера";

дрони-імітатори типу "Пародія".

Ворожі безпілотники здійснювали атаку із напрямків: Міллерово, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення російсьх дронів були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ та безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки російських цілей ППО знешкодила 3 вересня

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що станом на 08:30 вдалося успішно збити/подавити 135 ворожих дронів, зокрема Shahed (в т.ч. реактивні), "Гербера" та БпЛА інших типів.

Окрім того, підтверджено влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали українські оборонці.