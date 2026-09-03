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Дрони летіли з різних напрямків, є влучання: як ППО відбивала нічну атаку РФ

09:00 03.09.2026 Чт
2 хв
Повітряні сили озвучили важливе попередження
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО звітує про відбиття нової атаки РФ (Getty Images)

Минулої ночі Росія спрямувала на Україну понад 160 дронів різних типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим РФ атакувала Україну 3 вересня

Новий повітряний напад ворога розпочався зе о 18:00 2 вересня.

Цього разу російські загарбники застосували 163 дрони, а саме:

  • ударні БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні);
  • S8000 "Бандероль";
  • "Гербера";
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Ворожі безпілотники здійснювали атаку із напрямків: Міллерово, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення російсьх дронів були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки російських цілей ППО знешкодила 3 вересня

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що станом на 08:30 вдалося успішно збити/подавити 135 ворожих дронів, зокрема Shahed (в т.ч. реактивні), "Гербера" та БпЛА інших типів.

Окрім того, підтверджено влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали українські оборонці.

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