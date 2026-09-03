RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны летели с разных направлений, есть попадания: как ПВО отражала ночную атаку РФ

09:00 03.09.2026 Чт
2 мин
Воздушные силы озвучили важное предупреждение
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ (Getty Images)

Прошлой ночью Россия направила на Украину более 160 дронов разных типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину 3 сентября

Новое воздушное нападение врага началось в 18:00 2 сентября.

На этот раз российские захватчики применили 163 дрона, а именно:

  • ударные БпЛА типа Shahed (около половины - реактивные);
  • S8000 "Бандероль";
  • "Гербера";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Вражеские беспилотники осуществляли атаку с направлений: Миллерово, Орел, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К уничтожению российских дронов были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Сколько российских целей ПВО обезвредила 3 сентября

Воздушные силы ВСУ сообщают, что по состоянию на 08:30 удалось успешно сбить/подавить 135 вражеских дронов, в частности, Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера" и БПЛА других типов.

Кроме того, подтверждено попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призвали украинские защитники.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОВойна России против УкраиныАтака дронов