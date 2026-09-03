Дроны летели с разных направлений, есть попадания: как ПВО отражала ночную атаку РФ

Прошлой ночью Россия направила на Украину более 160 дронов разных типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Новое воздушное нападение врага началось в 18:00 2 сентября.
На этот раз российские захватчики применили 163 дрона, а именно:
Вражеские беспилотники осуществляли атаку с направлений: Миллерово, Орел, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
К уничтожению российских дронов были привлечены:
Воздушные силы ВСУ сообщают, что по состоянию на 08:30 удалось успешно сбить/подавить 135 вражеских дронов, в частности, Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера" и БПЛА других типов.
Кроме того, подтверждено попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призвали украинские защитники.
Ранее РБК-Украина сообщало о последствиях новой атаки России на Киевскую область утром 3 сентября.
Также известны новые подробности удара врага по Одессе - количество пострадавших снова увеличилось..