Дроны летели с разных направлений, есть попадания: как ПВО отражала ночную атаку РФ

Чем РФ атаковала Украину 3 сентября

Новое воздушное нападение врага началось в 18:00 2 сентября.

На этот раз российские захватчики применили 163 дрона, а именно:

ударные БпЛА типа Shahed (около половины - реактивные);

S8000 "Бандероль";

"Гербера";

дроны-имитаторы типа "Пародия".

Вражеские беспилотники осуществляли атаку с направлений: Миллерово, Орел, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К уничтожению российских дронов были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ и беспилотных систем;

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Сколько российских целей ПВО обезвредила 3 сентября

Воздушные силы ВСУ сообщают, что по состоянию на 08:30 удалось успешно сбить/подавить 135 вражеских дронов, в частности, Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера" и БПЛА других типов.

Кроме того, подтверждено попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призвали украинские защитники.