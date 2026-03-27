Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Дрони летіли з п'яти напрямків: у ЗСУ розкрили деталі нічного обстрілу росіян

08:46 27.03.2026 Пт
2 хв
Скільки ворожих цілей ліквідували сили ППО?
aimg Костянтин Широкун
Фото: у ЗСУ розкрили деталі нічного обстрілу росіян (Getty Images)

Російські війська вночі атакували Україну сотнею ударних дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Ресторан у Харкові атакували "Шахедом", є постраждалий

"У ніч на 27 березня противник атакував 102 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 93 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей та їх уламків на 4 локаціях.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 27 березня, росіяни атакували Харків ракетою. Ворожа ціль прилетіла по багатоквартирному будинку, вже відомо про постраждалих.

У ДСНС України уточнили, що внаслідок удару РФ по житловій багатоповерхівці постраждало 8 людей.

Також ввечері 26 березня окупанти атакували об'єкт транспортної інфраструктури в Чернігові. Унаслідок ворожого удару, за попередніми даними, отримала поранення одна людина.

