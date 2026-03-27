Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дроны летели с пяти направлений: в ВСУ раскрыли детали ночного обстрела россиян

08:46 27.03.2026 Пт
Сколько вражеских целей ликвидировали силы ПВО?
aimg Константин Широкун
Фото: в ВСУ раскрыли детали ночного обстрела россиян (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину сотней ударных дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Ресторан в Харькове атаковали "Шахедом", есть пострадавший

"В ночь на 27 марта противник атаковал 102 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское ТОТ АР Крым, около 60 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 93 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых вражеских целей и их обломков на 4 локациях.

Напомним, сегодня ночью, 27 марта, россияне атаковали Харьков ракетой. Вражеская цель прилетела по многоквартирному дому, уже известно о пострадавших.

В ГСЧС Украины уточнили, что в результате удара РФ по жилой многоэтажке пострадало 8 человек.

Также вечером 26 марта оккупанты атаковали объект транспортной инфраструктуры в Чернигове. В результате вражеского удара, по предварительным данным, получил ранения один человек.

Больше по теме:
