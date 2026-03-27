Дроны летели с пяти направлений: в ВСУ раскрыли детали ночного обстрела россиян

"В ночь на 27 марта противник атаковал 102 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское ТОТ АР Крым, около 60 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 93 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых вражеских целей и их обломков на 4 локациях.