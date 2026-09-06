Дрони летіли з п’яти напрямків, є влучання: як ППО відбивала нічну атаку РФ

Під час нового повітряного нападу ворог застосував 108 засобів ураження:

ударні БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні);

"Гербера";

дрони-імітатори типу "Пародія";

S8000 "Бандероль".

Цього разу дрони летіли із 5 напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", дрони інших типів та 6 S8000 "Бандероль", - оголосили Повітряні сили ЗСУ.

Окрім того, відомо про влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на ще на семи.

У ПС ЗСУ попередили українців, що ворожа атака досі триває - у небі фіксують російські дрони.