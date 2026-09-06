На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки РФ (фото)

Російські загарбники знову атакували Київську область, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України.

Окрім того, відомо, що в області пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах.

Повітряний напад російських загарбників по Бучанському районі обірвав життя двох людей.

Вже вранці пожежу вдалося повністю ліквідувати. Внаслідок нової ворожої атаки ніхто не загинув і не постраждав.

Фахівці працювали одразу на кількох ділянках, завдяки чому вогонь не поширився на сусідні об'єкти.

Через масштабне займання, високу температуру та сильне задимлення рятувальникам довелося залучити додаткові сили й техніку ДСНС.

За словами рятувальників, у Фастівському районі після російського удару загорівся об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, що ввечері 5 вересня Росія понад дві години била по Запоріжжю.

Також ми повідомляли, що ворог ударив дронами по підприємствах на Хмельниччині: є руйнування та постраждалі.

Окрім того, нещодавно, росіяни атакували Софіївську Борщагівку під Києвом, унаслідок чого виникла пожежа на складських приміщеннях.