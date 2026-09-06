Дроны летели с пяти направлений, есть попадания: как ПВО отражала ночную атаку РФ

Во время нового воздушного нападения враг применил 108 средств поражения:

ударные БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные);

"Гербера";

дроны-имитаторы типа "Пародия";

S8000 "Бандероль".

На этот раз дроны летели из 5 направлений: Миллерово, Орел, Курск, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 82 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", дроны других типов и 6 S8000 "Бандероль", - объявили Воздушные силы ВСУ.

Кроме того, известно о попадании на 11 локациях, а также падении сбитых (обломки) еще на семи.

В ПС ВСУ предупредили украинцев, что вражеская атака продолжается - в небе фиксируют российские дроны.