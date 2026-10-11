Дрони летіли з п'яти напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

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У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни цієї ночі атакували 116 ударними безпілотниками типу Shahed (95 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі безпілотники типу Shahed (74 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів. Зафіксовано влучання 10 дронів противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих безпілотників.