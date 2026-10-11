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Дроны летели с пяти направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:51 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Дроны летели с пяти направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ Фото: силы ПВО этой ночью сбили 94 вражеских дрона (Getty Images)
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В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Россияне этой ночью атаковали 116 ударными беспилотниками типа Shahed (95 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских беспилотника типа Shahed (74 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.

Зафиксировано попадания 10 дронов противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Атака продолжается в воздушном пространстве около десяти вражеских беспилотников.

Напомним, в результате ночной атаки российских дронов на Днепр 11 октября ранены четыре человека, среди них две 8-летние девочки. В городе повреждена многоэтажка и загорелись склады.

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