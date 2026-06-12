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Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:30 12.06.2026 Пт
2 хв
Скільки безпілотників вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 102 дрони (Getty Images)
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У ніч на 12 червня Росія атакувала Україну 117 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ударні безпілотники типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

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Водночас зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, минулої ночі, 11 червня, російські війська атакували Україну більш ніж двома сотнями дронів та запускали ракети "Іскандер-М". Більшість ворожих цілей ППО вдалось збити, але є влучання.

Зокрема, росіяни атакували Конотоп у Сумській області. Через ворожу атаку місто залишилося без води та світла. Є загибла та постраждалі.

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