Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

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У ніч на 12 червня Росія атакувала Україну 117 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ударні безпілотники типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Читайте також: Дефіцитний Patriot: чому світу бракує PAC-3 і чи може їх замінити українська ракета Водночас зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях. "Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.