Дрони летіли з чотирьох напрямків: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки РФ

"У ніч на 9 вересня противник атакував 84 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, понад 50 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 60 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. При цьому також зафіксовано влучання 23 безпілотників на 10 локаціях.