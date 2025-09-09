UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Дрони летіли з чотирьох напрямків: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки РФ

Фото: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 9 вересня, випустили по території України 84 безпілотники різних типів. Сили ППО знищили 60 ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 9 вересня противник атакував 84 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, понад 50 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 60 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. При цьому також зафіксовано влучання 23 безпілотників на 10 локаціях.

Удар по Україні 9 вересня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 вересня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Внаслідок удару 66-річна жінка отримала поранення.

Також глава Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі після ворожого обстрілу обласного центру.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОВСУДрони