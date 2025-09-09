RU

Дроны летели с четырех направлений: в ВСУ рассказали подробности ночной атаки РФ

Фото: в ВСУ рассказали подробности ночной атаки РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 9 сентября, выпустили по территории Украины 84 беспилотника различных типов. Силы ПВО уничтожили 60 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 9 сентября противник атаковал 84 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, более 50 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 60 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. При этом также зафиксировано попадание 23 беспилотников на 10 локациях.

 

Удар по Украине 9 сентября

Напомним, что сегодня ночью, 9 сентября, российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом. В результате удара 66-летняя женщина получила ранения.

Также глава Запорожской ОГА Иван Федоров опубликовал фото, на которых пожарные продолжают тушение пожара после вражеского обстрела областного центра.

