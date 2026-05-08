Дрони над Латвією та Фінляндією: МЗС вказало на важливу деталь і зробило пропозицію

15:11 08.05.2026 Пт
2 хв
Сибіга розповів, чим Україна може допомогти 
aimg Ірина Глухова
Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна перебуває у тісному контакті з Латвією щодо нещодавніх інцидентів із дронами. Компетентні органи обмінюються інформацією, щоб достеменно з'ясувати всі обставини подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Він розповів, що провів телефонну розмову зі своєю латвійською колегою Байбою Браже, в ході якої зокрема йшлося про нещодавні інциденти з падінням дронів на території Латвії.

Як зазначив Сибіга, Україна підтримує тісний контакт з Латвією, і компетентні органи обмінюються інформацією, щоб з'ясувати суть того, що сталося

"Якщо підтвердиться, що це були українські дрони, навмисно відхилені з курсу та спрямовані в бік Латвії російськими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), висловимо наші щирі вибачення латвійським друзям. Можу з повною впевненістю заявити: Україна ніколи не спрямовувала жодних безпілотників у бік Латвії", - заявив дипломат.

Глава МЗС також нагадав, що Україна вже перепрошувала перед Естонією, Латвією, Литвою та Фінляндією за ненавмисні інциденти, пов’язані з перенаправленням українських дронів російськими системами РЕБ.

Сибіга додав, що українські профільні установи тісно співпрацюють, щоб мінімізувати ризики повторення подібних випадків.

Крім того, як повідомив він, за дорученням Президента Володимира Зеленського розглядається можливість направлення груп українських експертів для надання безпосередньої допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору наших союзників від будь-яких типів інцидентів.

Дрони у Латвії та Фінляндії

Нагадаємо, що у ніч проти 7 травня невідомі безпілотники порушили повітряний простір Латвії з боку Росії. Повітряні сили країни повідомили про падіння двох дронів.

За даними місцевих ЗМІ, один з безпілотників потрапив у нафтовий резервуар у місті Резекне.

Тим часом Фінляндія не стала перехоплювати дрони, які порушили її повітряний простір, оскільки вони перебували надто близько до кордону з Росією.

