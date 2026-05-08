Дроны над Латвией и Финляндией: МИД указал на важную деталь и сделал предложение

Он рассказал, что провел телефонный разговор со своей латвийской коллегой Байбой Браже, в ходе которого в частности речь шла о недавних инцидентах с падением дронов на территории Латвии.

Как отметил Сибига, Украина поддерживает тесный контакт с Латвией, и компетентные органы обмениваются информацией, чтобы выяснить суть случившегося

"Если подтвердится, что это были украинские дроны, намеренно отклоненные с курса и направленные в сторону Латвии российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выразим наши искренние извинения латвийским друзьям. Могу с полной уверенностью заявить: Украина никогда не направляла никаких беспилотников в сторону Латвии", - заявил дипломат.

Глава МИД также напомнил, что Украина уже извинялась перед Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией за непреднамеренные инциденты, связанные с перенаправлением украинских дронов российскими системами РЭБ.

Сибига добавил, что украинские профильные учреждения тесно сотрудничают, чтобы минимизировать риски повторения подобных случаев.

Кроме того, как сообщил он, по поручению Президента Владимира Зеленского рассматривается возможность направления групп украинских экспертов для оказания непосредственной помощи в укреплении безопасности воздушного пространства наших союзников от любых типов инцидентов.