Дрони і не лише у повітрі. Рєзніков назвав один із головних викликів для ВПК України

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що одним із викликів для ВПК України є розвиток систем БПЛА і не лише тих, що у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова під час брифінгу .

"Виклик для українського ВПК (військово-промислового комплексу - ред.) - розвиток сучасних технологій, таких як безпілотники. Я маю на увазі не тільки ті, що в повітрі, а й під водою, у воді та на землі. Це майбутнє сучасних воєн на Землі", - зазначив голова оборонного відомства.

Він додав, що, маючи такого сусіда як РФ, Україна розуміє всі виклики після перемоги у цій війні.

"Тому ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також засоби контрборотьби з ворожими безпілотниками, щоб збивати їх або опановувати їх", - розповів Резніков.

Крім того, міністр наголосив, що Україні також необхідно налагодити будівництво системи ремонту техніки. За його словами, найпростіший ремонт має відбуватися на полі бою, ремонт середньої складності - на українських підприємствах, а найважчий - за межами України, наприклад, у Польщі, Словаччині та Чехії.