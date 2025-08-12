ua en ru
Дрони ГУР атакували унікальний завод РФ, який виготовляє важливий компонент для ракет

Оренбург, Вівторок 12 серпня 2025 08:43
UA EN RU
Дрони ГУР атакували унікальний завод РФ, який виготовляє важливий компонент для ракет Фото: Дрони ГУР атакували рідкісний завод в Росії (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Дрони ГУР атакували рідкісний завод в російському Оренбурзі. Це підприємство єдине в Росії, яке виробляє гелій для ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомили джерела РБК-Україна, 11 серпня безпілотники ГУР завдали удару по Оренбурзькому гелієвому заводу

Прольоти безпілотників могли спостерігати місцеві мешканці, які також повідомили про серію вибухів у районі заводу. Близько 20:00 місцева влада перекрила ділянку автодороги федерального значення М-5 "Урал" в районі населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі. Саме там розташована ціль ГУР Міноборони.

Оренбурзький гелієвий завод - єдине підприємство з виробництва гелію в Росії та одне з найбільших у Європі. Річна потужність заводу складає переробку близько 15 млрд куб. м природного газу.

Гелій широко використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіапромисловості. Це критично важливий компонент, потрібний для створення тиску в паливних баках, що забезпечує безперебійну подачу палива в двигуни ракети.

Атакована воєнною розвідкою ціль безпосередньо залучена до агресії Росії проти України та є одним з ключових обʼєктів російського ВПК.

Фото: дрони ГУР вразили завод в Оренбурзі (джерела РБК-Україна)

Удари українських дронів

Нагадаємо, дрони СБУ атакували термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. Безпілотники вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.

Також вночі 10 серпня Сили оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. На території підприємства було зафіксовано вибухи та пожежу.

Крім того, в ніч на 11 серпня далекобійні безпілотники СБУ вразили російський завод, що виробляє деталі для ракет Х-32 і Х-101.

