Дрони ГУР атакували логістичний вузол "Ліски" у Воронезькій області, - джерела

Як повідомило джерело в українській розвідці, операція була проведена спільно з підрозділами Державної прикордонної служби та іншими складовими Сил оборони.

Внаслідок удару було порушено роботу станції, зупинено рух залізничного транспорту та зірвано постачання боєприпасів і живої сили російських військ.

У ГУР підкреслюють, що станція "Ліски" є ключовим логістичним вузлом, через який забезпечується постачання угруповань армії РФ на тимчасово окупованих територіях України.