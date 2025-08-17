Дрони ГУР атакували логістичний вузол "Ліски" у Воронезькій області, - джерела

У ніч на 17 серпня безпілотники Головного управління розвідки України вразили інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як повідомило джерело в українській розвідці, операція була проведена спільно з підрозділами Державної прикордонної служби та іншими складовими Сил оборони.
Внаслідок удару було порушено роботу станції, зупинено рух залізничного транспорту та зірвано постачання боєприпасів і живої сили російських військ.
У ГУР підкреслюють, що станція "Ліски" є ключовим логістичним вузлом, через який забезпечується постачання угруповань армії РФ на тимчасово окупованих територіях України.
Нагадаємо, ввечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ. Після чотирьох вибухів почалася пожежа на нафтобазі.
За даними джерел РБК-Україна, склади атакували українські дрони "Бобер", "Баклан" і "Обрій".