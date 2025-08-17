RU

Дроны ГУР атаковали логистический узел "Лиски" в Воронежской области, - источники

Фото: Дроны ГУР атаковали логистику россиян в Воронежской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

В ночь на 17 августа беспилотники Главного управления разведки Украины поразили инфраструктуру узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщил источник в украинской разведке, операция была проведена совместно с подразделениями Государственной пограничной службы и другими составляющими Сил обороны.

В результате удара была нарушена работа станции, остановлено движение железнодорожного транспорта и сорвано снабжение боеприпасов и живой силы российских войск.

В ГУР подчеркивают, что станция "Лиски" является ключевым логистическим узлом, через который обеспечивается снабжение группировок армии РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, вечером 26 июня ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТЗ ВС РФ. После четырех взрывов начался пожар на нефтебазе.

По данным источников РБК-Украина, склады атаковали украинские дроны "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".

