Дроны ГУР атаковали логистический узел "Лиски" в Воронежской области, - источники

В ночь на 17 августа беспилотники Главного управления разведки Украины поразили инфраструктуру узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как сообщил источник в украинской разведке, операция была проведена совместно с подразделениями Государственной пограничной службы и другими составляющими Сил обороны.
В результате удара была нарушена работа станции, остановлено движение железнодорожного транспорта и сорвано снабжение боеприпасов и живой силы российских войск.
В ГУР подчеркивают, что станция "Лиски" является ключевым логистическим узлом, через который обеспечивается снабжение группировок армии РФ на временно оккупированных территориях Украины.
Напомним, вечером 26 июня ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТЗ ВС РФ. После четырех взрывов начался пожар на нефтебазе.
По данным источников РБК-Украина, склады атаковали украинские дроны "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".