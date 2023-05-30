Дрони, евакуація і план "Тайфун": що відомо про атаку на Москву і область

БПЛА атакували багатоповерхівки в Москві

Загалом у Москві дрони влучили по трьох житлових будинках: на Профспілковій вулиці, на вулиці Атласова в Новій Москві та на Ленінському проспекті.

Як інформують місцеві Telegram-канали, спочатку (близько 4:30 ранку) вибухи почули на вулиці Атласова у Новій Москві.

За словами очевидців, НП сталася на 25 поверсі. В результаті чого в кількох квартирах поблизу вилетіли шибки.

"Причиною вибуху у багатоповерхівці у Новій Москві, попередньо, міг стати БПЛА. У момент НП у квартирі на 25 поверсі перебували троє людей - двоє дорослих та п'ятирічна дитина. Вони самостійно залишили будинок", - пише Telegram-канал Mash.

Згодом на місці інциденту знайшли уламки, схожі на частини безпілотника, після чого територію оточили.

Ще один безпілотник, попередньо, врізався в багатоповерхівку в Москві на Профспілковій вулиці. Там евакуювали мешканців. Як стало відомо, БПЛА влетів у вікно на 16 поверсі, були пошкоджені вікна.

На цьому атака в Москві не завершилася. В багатоповерхівку на Ленінському проспекті також врізався безпілотник. Його уламки влетіли у вікно однієї із квартир. Після чого з будинку було евакуйовано близько 300 людей.

Вибухи чули й у й Підмосков'ї

Також відчули на собі атаку і жителі Підмосков'я. Там безпілотник спочатку помітили у небі над селом Пісково.

Після чого про звуки вибухів повідомили жителі Красногорська та Одинцова. За їхніми словами, у небі над Красногірськом видно дим, а у будинках тряслися вікна.

"Ось він, дрон летить"

У районі Красногорська пізніше помітили ще один дрон. Але його нібито "збили". Загалом лише в цьому районі зафіксували три БПЛА. Один - у небі над селом Фунькове, другий - над селом Кезьмине, третій - над селом Ромашкове.

Загалом реакція росіян не змусила себе довго чекати. Вони активно поширювали в мережі кадри з можливих "прильотів" та самих БПЛА.

Ще два безпілотники були збиті в Істринському районі Підмосков'я з різницею у півгодини. Вони нібито летіли вони з боку елітного селища Бенілюкс у бік Красногорська. Але їх нібито "збили".

Інформацію про збиття безпілотників у Підмосков'ї підтвердив місцевий губернатор Андрій Воробйов.

"Сьогодні вранці мешканці деяких районів Московської області могли чути звуки вибухів - це працює наша ППО. На підльоті до Москви було збито кілька безпілотників. Прошу мешканців зберігати спокій", - написав він.

Дрони долетіли й до елітної Рубльовки

Що цікаво, що ППО виявилась навіть не настільки й надійною й в елітній Рубльовці, що знаходиться за 20 км від Москви, де проживають чиновники та інші багатії.

За даними телеграм-каналу Shot, тільки над Рубльовкою було збито п'ять дронів.

Загалом у Підмосков'ї було збито 13 безпілотників (троє потрапили по будинках у Москві).

Мер Москви повідомив про евакуацію

На атаку дронів згодом відреагував мер Москви Сергій Собянін. За його словами, під час атаки "ніхто серйозно не постраждав", а будинки зазнали незначних пошкоджень. Мешканців кількох під'їздів пошкоджених будинків евакуювали.

"Усі екстрені служби міста знаходяться на місцях подій. Вони з'ясовують обставини того, що сталося...З метою безпеки на час роботи екстрених служб проведено заходи щодо евакуації мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від потрапляння БПЛА", - написав Собянін.

Під час атаки нарахували понад 30 дронів

За інформацією Baza, всього в атаці було 32 безпілотники. Більшість нібито "було збито у Підмосков'ї".

Що цікаво, навіть сигнали супутникової навігації глушили у Москві. Як пояснювали пропагандисти росіянам, це "пов'язано з атакою безпілотників, які використовують їх для наведення". На збої в роботі GPS скаржилися таксисти та водії.

Також у Москві на місті так званої НП перекривали рух вулицею Удальцова від Ленінського проспекту до вулиці Михайла Пєвцова.

Введено план "Тайфун"

Російські пропагандисти також встигли повідомити, що у московській поліції після ударів БПЛА було оголошено план "Тайфун", коли особовий склад залучають до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Міноборони РФ відреагувало на атаку

Традиційно російське Міністерство оборони звинуватило Україну у нальоті дронів. Там підрахували, що всього під час атаки було залучено 8 (хоча росЗМІ повідомляли про понад 30) безпілотників літакового типу.

Всі вони, як стверджують в Міноборони РФ, були знищені.

Реакція України

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував ранкову атаку безпілотників на Москву, зазначивши, що "не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців".

"Вони хочуть повернутися до своїх творців і відповідним чином поставити запитання: "А навіщо ви відправляєте нас [бити] по дітях України, по Києву і так далі? І другий аспект важливий. Всі люди, які вважають, що можуть грати в односторонню гру, що можна буде руйнувати іншу суверенну державу абсолютно безкарно... Після 15 місяців вони не зрозуміли, що 14-го року у них не буде? Ніякого підписання лінії поділу... Кожен із них відповідатиме в повному обсязі", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, що в Росії, особливо в прикордонних районах, часто літають БПЛА та заявляють про обстріл. У чому традиційно росіяни звинувачують Україну.

Втім такої масованої атаки саме на російську столицю ще не було. З останніх атак - це влучання безпілотника в Кремлі 3 травня.

Тоді дрони вибухали над куполом Сенатського палацу. Відповідальність за це російська влада поклала на Київ. Україна заперечує свою причетність до того, що сталося.

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