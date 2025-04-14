Росія знову вдарила балістикою по Сумах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та Сумську ОВА в Telegram .

"Прихід балістичного озброєння ворога в місті Суми", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Деталей про те, куди вдарили росіяни, і якою саме ракетою, поки немає.

До такої інформації військових у мережі повідомляли про вибух у Сумах під час повітряної тривоги.

Оновлено 21:51

У Сумській обласній військовій адміністрації зазначили, що "приліт" був зафіксований на околицях Сумської міської громади.

"Попередньо люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються", - додали у відомстві.