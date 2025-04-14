Росія знову вдарила балістикою по Сумах
Російські окупанти сьогодні, 14 квітня, атакували Суми. Ворог використав балістичну ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та Сумську ОВА в Telegram.
"Прихід балістичного озброєння ворога в місті Суми", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.
Деталей про те, куди вдарили росіяни, і якою саме ракетою, поки немає.
До такої інформації військових у мережі повідомляли про вибух у Сумах під час повітряної тривоги.
Оновлено 21:51
У Сумській обласній військовій адміністрації зазначили, що "приліт" був зафіксований на околицях Сумської міської громади.
"Попередньо люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються", - додали у відомстві.
Обстріл Сум 13 квітня
Нагадаємо, росіяни вчора, 13 квітня, у Вербну неділю, вже били по Сумах балістикою. Ворог запустив по центру міста одразу дві балістичні ракети. "Приліт" був у місце, де перебувала велика кількість мирних жителів.
Згідно з останніми даними, відомо про 35 загиблих і 117 постраждалих. Зокрема, від удару загинули 11-річний хлопчик та 17-річний підліток.
Росіяни використовували для атаки ракету з касетною бойовою частиною - щоб було якомога більше жертв.
Після удару влада РФ нафантазувала, що нібито атакувала місце наради українських військових із "західними колегами".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.