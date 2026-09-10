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Дроны долетели до Волыни, а в Днепре - прилет по пищевому предприятию

10:38 10.09.2026 Чт
1 мин
Появились первые детали
aimg Анастасия Никончук
Дроны долетели до Волыни, а в Днепре - прилет по пищевому предприятию Иллюстративное фото: обстрел Украины (ГСЧС)
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Утро 10 сентября началось для жителей нескольких украинских регионов с угрозы атаки российских беспилотников. В Волынской области силы противовоздушной обороны уничтожили все три вражеские цели, однако в Днепре зафиксировали повреждение предприятия пищевой промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в сети Telegram, а также на публикацию главы Волынской ОВА Романа Романюка.

Волынь под атакой

Утром 10 сентября Волынская область подверглась атаке беспилотников. В регионе зафиксировали три вражеские воздушные цели, которые удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.

После работы ПВО в области сообщили о последствиях падения обломков сбитых целей. По имеющейся информации, пострадавших в результате атаки нет.

Таким образом, все три беспилотника, которые атаковали регион утром, были уничтожены. Информации о пострадавших из-за падения обломков не поступало.

Что произошло в Днепре

Последствия российской атаки зафиксировали и в Днепре. Там в результате вражеского удара было повреждено предприятие пищевой промышленности.

На данный момент известно, что предварительно обошлось без пострадавших. Других данных о последствиях повреждения предприятия в сообщении нет.

Напоминаем, что утром 10 сентября российские войска вновь атаковали Киев с воздуха. О падении вражеского беспилотника в столице сообщил мэр Виталий Кличко. По его данным, около 09:33 дрон упал в Голосеевском районе города.

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