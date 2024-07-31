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Дрони не долетіли до столиці. КМВА розповіла деталі масованої атаки на Київ

Фото: під час атаки на Київ збили 40 "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські дрони під час атаки на Київ 31 липня не долетіли до столиці. Окупанти спрямували на Київ близько 40 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог спрямував на столицю чотири десятки дронів. Ворожі безпілотники заходили на Київ хвилями практично з усіх можливих напрямків.

"Це була сьома атака столиці ворожими дронами у липні. Повітряна тривога тривала з перервами майже 9 годин. Але попри велику щільність та масованість ворожої атаки, жоден безпілотник не долетів до межі Києва. Всі "Шахеди" були збиті ще на підступах до столиці силами і засобами ППО", - сказав Шаманов.

Речник додав, що тип безпілотників та кількість збитих "Шахедів" оприлюднять Повітряні сили ЗСУ. Станом на зараз, за оперативними даними, у Києві без постраждалих і руйнувань.

 

Атака на Київ

В ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили "Шахеди" у напрямку Києва. Було дві хвилі атаки, частину дронів збивали зранку.

КМВА назвала сьогоднішню атаку наймасованішою з 2024 року. У Києві прямих влучань не зафіксовано.

Через падіння уламків дронів у Київській області спалахнула пожежа. Це сталося у Броварському районі під Києвом.

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