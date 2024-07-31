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Дроны не долетели до столицы. КГВА рассказала детали массированной атаки на Киев

Фото: во время атаки на Киев сбили 40 "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские дроны во время атаки на Киев 31 июля не долетели до столицы. Оккупанты направили на Киев около 40 "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.

По его словам, враг направил на столицу четыре десятка дронов. Вражеские беспилотники заходили на Киев волнами практически из всех возможных направлений.

"Это была седьмая атака столицы вражескими дронами в июле. Воздушная тревога длилась с перерывами почти 9 часов. Но несмотря на большую плотность и массированность вражеской атаки, ни один беспилотник не долетел до предела Киева. Все "Шахеды" были сбиты еще на подступах к столице силами и средствами ПВО", - сказал Шаманов.

Спикер добавил, что тип беспилотников и количество сбитых "Шахедов" обнародуют Воздушные силы ВСУ. По состоянию на данный момент, по оперативным данным, в Киеве без пострадавших и разрушений.

 

Атака на Киев

В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили "Шахеды" в направлении Киева. Было две волны атаки, часть дронов сбивали утром.

КГВА назвала сегодняшнюю атаку самой массированной с начала 2024 года. В Киеве прямые попадания не зафиксированы.

Из-за падения обломков дронов в Киевской области вспыхнул пожар. Это произошло в Броварском районе под Киевом.

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