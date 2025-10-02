ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Дрони над Данією. В країні зростає кількість охочих вступити в гвардію

Данія, Четвер 02 жовтня 2025 17:19
UA EN RU
Дрони над Данією. В країні зростає кількість охочих вступити в гвардію Ілюстративне фото: все більше данців хоче вступити до національної гвардії після інцидентів з дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Данії зафіксовано стрімке зростання кількості охочих долучитися до національної гвардії. Це сталося після інцидентів з невідомими дронами у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

За місяць форму заявки заповнили 526 осіб. З них 58% зробили це після виявлення невідомих безпілотників поблизу аеропортів і військових об’єктів Данії.

Національна гвардія - офіційна данська добровольча структура, яка за потреби допомагає поліції та збройним силам країни.

Її лави налічують близько 43 тисяч осіб, які можуть долучатися до патрулювання та охорони аеропортів та стратегічних об’єктів.

Безпілотники над Данією

Нагадаємо, минулого тижня у повітряному просторі Данії кілька разів фіксувалися невідомі безпілотники. Зокрема, вони літали поблизу аеропортів.

Крім того, невпізнані безпілотники фіксували неподалік від данських військових об'єктів.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що європейські країни недооцінюють реальність загрози з боку РФ. Вона наголосила, що країнам ЄС потрібно прискорюватися і масштабуватися.

Через інциденти з дронами влада Данії повністю заборонила польоти цивільних безпілотників у період з 29 вересня по 3 жовтня.

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що його країна відправить до Данії контингент для протидії безпілотникам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Данія Дрони
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим