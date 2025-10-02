Дрони над Данією. В країні зростає кількість охочих вступити в гвардію
У Данії зафіксовано стрімке зростання кількості охочих долучитися до національної гвардії. Це сталося після інцидентів з невідомими дронами у повітряному просторі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
За місяць форму заявки заповнили 526 осіб. З них 58% зробили це після виявлення невідомих безпілотників поблизу аеропортів і військових об’єктів Данії.
Національна гвардія - офіційна данська добровольча структура, яка за потреби допомагає поліції та збройним силам країни.
Її лави налічують близько 43 тисяч осіб, які можуть долучатися до патрулювання та охорони аеропортів та стратегічних об’єктів.
Безпілотники над Данією
Нагадаємо, минулого тижня у повітряному просторі Данії кілька разів фіксувалися невідомі безпілотники. Зокрема, вони літали поблизу аеропортів.
Крім того, невпізнані безпілотники фіксували неподалік від данських військових об'єктів.
Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що європейські країни недооцінюють реальність загрози з боку РФ. Вона наголосила, що країнам ЄС потрібно прискорюватися і масштабуватися.
Через інциденти з дронами влада Данії повністю заборонила польоти цивільних безпілотників у період з 29 вересня по 3 жовтня.
Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що його країна відправить до Данії контингент для протидії безпілотникам.