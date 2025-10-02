ua en ru
Дроны над Данией. В стране растет количество желающих вступить в гвардию

Дания, Четверг 02 октября 2025 17:19
Дроны над Данией. В стране растет количество желающих вступить в гвардию Иллюстративное фото: все больше датчан хочет вступить в национальную гвардию после инцидентов с дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Дании зафиксирован стремительный рост количества желающих присоединиться к национальной гвардии. Это произошло после инцидентов с неизвестными дронами в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

За месяц форму заявки заполнили 526 человек. Из них 58% сделали это после обнаружения неизвестных беспилотников вблизи аэропортов и военных объектов Дании.

Национальная гвардия - официальная датская добровольческая структура, которая при необходимости помогает полиции и вооруженным силам страны.

Ее ряды насчитывают около 43 тысяч человек, которые могут участвовать в патрулировании и охране аэропортов и стратегических объектов.

Беспилотники над Данией

Напомним, на прошлой неделе в воздушном пространстве Дании несколько раз фиксировались неизвестные беспилотники. В частности, они летали вблизи аэропортов.

Кроме того, неопознанные беспилотники фиксировали неподалеку от датских военных объектов.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что европейские страны недооценивают реальность угрозы со стороны РФ. Она подчеркнула, что странам ЕС нужно ускоряться и масштабироваться.

Из-за инцидентов с дронами власти Дании полностью запретили полеты гражданских беспилотников в период с 29 сентября по 3 октября.

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что его страна отправит в Данию контингент для противодействия беспилотникам.

