Дроны над Данией. В стране растет количество желающих вступить в гвардию

В Дании зафиксирован стремительный рост количества желающих присоединиться к национальной гвардии. Это произошло после инцидентов с неизвестными дронами в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR .

За месяц форму заявки заполнили 526 человек. Из них 58% сделали это после обнаружения неизвестных беспилотников вблизи аэропортов и военных объектов Дании.

Национальная гвардия - официальная датская добровольческая структура, которая при необходимости помогает полиции и вооруженным силам страны.

Ее ряды насчитывают около 43 тысяч человек, которые могут участвовать в патрулировании и охране аэропортов и стратегических объектов.