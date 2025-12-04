На дрони для бойових бригад ЗСУ спрямували ще понад 2 млрд гривень

За його словами, з моменту запуску платформи на потреби військових уже спрямовано майже 6,3 млрд гривень. Усі закупівлі здійснюються у прискореному форматі, що дозволяє уникнути зайвих бюрократичних процедур та значно скорочує час поставок на фронт.

У Міноборони підкреслюють, що DOT-Chain Defence дає можливість підрозділам самостійно обирати обладнання, яке найбільше відповідає їхнім бойовим завданням.

Водночас усі необхідні документи та юридичний супровід бере на себе Агенція оборонних закупівель.

"Робимо все, щоб наші воїни мали найкраще оснащення", - сказав Шмигаль, наголошуючи, що це рішення є ще одним кроком до того, щоб українські бригади отримували сучасні системи якнайшвидше.

DOT-Chain Defence

Маркетплейс запрацював цього року як інструмент прозорих та швидких закупівель для армії. Платформа дозволяє підрозділам отримувати необхідне спорядження напряму, що особливо важливо під час активних бойових дій.

Упродовж останніх місяців пріоритетом Міноборони залишаються дрони різних типів. Саме тому фінансування таких закупівель постійно збільшується.

Зростання потреб на фронті та активне застосування БпЛА змушують розширювати можливості забезпечення. Виділення чергового траншу у розмірі 2,1 млрд гривень стало логічним продовженням політики пришвидшеного переоснащення ЗСУ.