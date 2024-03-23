Дрони баражують регіонами: Гуменюк про ситуацію на півдні

Ворог продовжує здійснювати терор не тільки регулярними артилерійськими обстрілами безпосередньо вздовж лінії зіткнення, а й використовуючи дрони різного типу: від FPV, якими атакує прифронтові території, так і баражуючі снаряди.

Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Дронова атака, яка розпочалася в нашій операційній зоні ще за кілька хвилин до півночі не завершена.Триває бойова робота, дрони баражують по різних регіонах і вже відпрацьовано більшість по них, але підсумки підіб‘ємо, коли завершимо бойову роботу", - розповіла Гуменюк.

Також іде полювання з підрозділами ППО: працювали у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Спрямовуючи дрони з півдня, ворог намагається максимально використовувати тимчасово окуповані території для того, щоб шляхом прямування дрони не було знищено.

"Але там, де вони потрапляють в зону нашого ураження, ведеться результативна бойова робота", - зазначила речниця.

Штурмові дії ворог не припиняє, продовжує тиснути і на плацдарм в районі Кринок, де проведено два штурми, і продовжує штурмувати позиції на Запорізькому напрямку. До 10 штурмів будо відбито підрозділами півдня.

"В нашій зоні відповідальності там, де облаштовано плацдарм, позиції залишаються за нами. Ми продовжуємо відбивати штурми і якщо позаминулої доби ворог жодного разу не спромігся зібрати сили на цьому напрямку, то цієї бойової доби вони двічі штурмували наші позиції, нам вдалося їх відбити і продовжуємо закріплення на цій ділянці", - додала Наталя Гуменюк.