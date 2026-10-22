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Дрони атакують Росію: вибухи в Липецьку і Тулі, на Москву летять десятки БпЛА

04:09 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: дрони атакують регіони Росії в ніч на 22 жовтня (Getty Images)

У ніч на 22 жовтня дрони атакували кілька регіонів Росії. Вибухи пролунали в Липецьку, Тулі, Курській і Бєлгородській областях, безпілотники долетіли до Підмосков'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та мера Москви Сергія Собяніна.

Москва

З 02:22 до 03:41 Собянін шість разів звітував про збиті дрони. Загалом він заявив про 90 безпілотників, які нібито летіли на Москву.

На місцях падіння уламків, за його словами, працюють екстрені служби. Місцеві жителі півночі Москви чули гучний вибух.

Липецьк

У місті пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Інші регіони

Вибухи також чули в Тулі, Курській та Бєлгородській областях. У Санкт-Петербурзі оголошували загрозу атаки дронів.

Масовані атаки дронів на Росію тривають не першу ніч. У ніч на 14 жовтня Сили оборони запустили понад 900 дронів по 20 регіонах РФ, і російська влада змушена була визнати масштаб атаки. У ніч на 18 жовтня під ударом опинилися Москва і Петербург, де Сили оборони вразили Петербурзький нафтовий термінал.

Росія намагається прикрити найважливіші об'єкти. Наприклад, довкола економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виробляють ударні дрони, розгорнули вже 33 позиції ППО, і тепер це один із найзахищеніших об'єктів країни.

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