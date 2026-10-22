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Дроны атакуют Россию: взрывы в Липецке и Туле, на Москву летят десятки БпЛА

04:09 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: дроны атакуют регионы России в ночь на 22 октября (Getty Images)

В ночь на 22 октября дроны атаковали несколько регионов России. Взрывы раздались в Липецке, Туле, Курской и Белгородской областях, беспилотники долетели до Подмосковья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и мэра Москвы Сергея Собянина.

Москва

С 02:22 до 03:41 Собянин шесть раз отчитывался о сбитых дронах. В общей сложности он заявил о 90 беспилотниках, якобы летевших на Москву.

На местах падения обломков, по его словам, работают экстренные службы. Местные северяне Москвы слышали громкий взрыв.

Липецк

В городе раздались взрывы, после которых вспыхнул пожар в многоэтажке.

Другие регионы

Взрывы также слышали в Туле, Курской и Белгородской областях. В Санкт-Петербурге объявляли угрозу атаки дронов.

Массированные атаки дронов на Россию продолжаются не первую ночь. В ночь на 14 октября Силы обороны запустили более 900 дронов по 20 регионам РФ, и российские власти вынуждены были признать масштаб атаки. В ночь на 18 октября под ударом оказались Москва и Петербург, где Силы обороны поразили Петербургский нефтяной терминал.

Россия пытается прикрыть самые важные объекты. К примеру, вокруг экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где производят ударные дроны, развернули уже 33 позиции ПВО, и теперь это один из самых защищенных объектов страны.

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