Росія посилила захист дронових заводів в "Алабузі" (супутникові фото)
Росія зробила економічну зону для виробництва дронів "Алабугу" одним з найбільш захищених об'єктів у країні. Довкола неї розташовані вже 33 позиції ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радио Свобода" у Telegram.
РФ захищає "Алабугу"
Число позицій ППО навколо особливої економічної зони "Алабуга" досягло 33-х.
Про це свідчить супутниковий знімок, зроблений 21 жовтня.
Супутникові знімки особливої економічної зони "Алабуга" (t.me/radiosvoboda)
З весни 2026 року навколо основного російського майданчика з виробництва ударних дронів типу "Герань"/"Шахед" побудували:
- кілька бетонних веж для систем ППО,
- нові подіуми для "Панцирів" або "Торів".
Крім того, пише видання, на території "Алабуги" розташовані:
- вежі для зенітних великокаліберних кулеметів,
- конструкції для натягу антидронових мереж над виробничими корпусами.
ОЕЗ "Алабуга"
Особлива економічна зона "Алабуга" залишається одним із найбільш захищених від ударів БПЛА об'єктів у Росії. Її можна порівняти тільки з резиденцією Путіна на Валдаї (31 вежа та 2 позиції ЗРК С-300/400).
До прикладу, у столиці та Московській області з початку повномасштабної війни Росії проти України було побудовано понад 100 нових позицій для систем протиповітряної оборони.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія готує різке нарощування виробництва вуглецевого волокна для дронів-камікадзе - ключового матеріалу для їхнього корпусу.
Розширення заводу "Алабуга-Волокно" в Татарстані дозволить Москві виробляти додаткові 500 тонн вуглецевого волокна військового класу щороку до 2029-го року.
Крім того, ГУР оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання. Його РФ використовує для виробництва ударних безпілотників "Герань" в особливій економічній зоні "Алабуга".