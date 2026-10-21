Росія посилила захист дронових заводів в "Алабузі" (супутникові фото)

Росія зробила економічну зону для виробництва дронів "Алабугу" одним з найбільш захищених об'єктів у країні. Довкола неї розташовані вже 33 позиції ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радио Свобода" у Telegram.

РФ захищає "Алабугу"

Число позицій ППО навколо особливої економічної зони "Алабуга" досягло 33-х.

Про це свідчить супутниковий знімок, зроблений 21 жовтня.

Супутникові знімки особливої економічної зони "Алабуга" (t.me/radiosvoboda)

З весни 2026 року навколо основного російського майданчика з виробництва ударних дронів типу "Герань"/"Шахед" побудували:

кілька бетонних веж для систем ППО,

нові подіуми для "Панцирів" або "Торів".

Крім того, пише видання, на території "Алабуги" розташовані:

вежі для зенітних великокаліберних кулеметів,

конструкції для натягу антидронових мереж над виробничими корпусами.

ОЕЗ "Алабуга"

Особлива економічна зона "Алабуга" залишається одним із найбільш захищених від ударів БПЛА об'єктів у Росії. Її можна порівняти тільки з резиденцією Путіна на Валдаї (31 вежа та 2 позиції ЗРК С-300/400).

До прикладу, у столиці та Московській області з початку повномасштабної війни Росії проти України було побудовано понад 100 нових позицій для систем протиповітряної оборони.