Дрони атакують Москву з різних напрямків: під ударом, ймовірно, НПЗ у Капотні

У ніч на 6 жовтня Московську область атакували ударні дрони. Під удар, ймовірно, потрапив Московський НПЗ у Капотні, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали.
Безпілотники заходили в Московський регіон одночасно з кількох напрямків. Близько третьої ночі вибухи все ще тривали.
Завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він забезпечує близько 40% паливного ринку Москви, тож перебої в його роботі можуть позначитися на постачанні пального в російську столицю.
Ще одна ціль атаки знаходиться поблизу селища Володарського та села Константиново в Московській області. Після удару там спалахнула лінійна виробничо-диспетчерська станція "Володарська".
За даними моніторингових каналів, це найбільша нафтобаза в московському регіоні та диспетчерський пункт, через який проходять магістральні нафтопродуктопроводи.
Офіційних даних про наслідки атаки поки немає.
Московський НПЗ, який належить "Газпром нефти", опинився під ударом не вперше. Після атаки дронів 20 вересня на заводі загорілися обидві установки первинної переробки нафти, і підприємство повністю зупинило нафтопереробку. Наступного дня в Москві почали обносити бетонними блоками ТЕЦ-8 на Волгоградському проспекті, щоб захистити її від безпілотників.
Удари по російській нафтопереробці тривають кілька ночей поспіль. У ніч на 2 жовтня дрони атакували Волгоград, де спалахнула пожежа в районі НПЗ "Лукойлу" та хімзаводу "Каустик". А вночі 3 жовтня супутники зафіксували пожежі на базі "Цимбулова" в Орловській області, звідки Росія запускає шахеди.