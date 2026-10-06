Дроны атакуют Москву по разным направлениям: под ударом, вероятно, НПЗ в Капотне

В ночь на 6 октября Московскую область атаковали ударные дроны. Под удар, по всей вероятности, попал Московский НПЗ в Капотне, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы.
Беспилотники заходили в Московский регион одновременно по нескольким направлениям. Около трех ночи взрывы все еще продолжались.
Завод является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий России. Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы, так что перебои в его работе могут сказаться на поставках горючего в российскую столицу.
Еще одна цель атаки находится у поселка Володарского и села Константиново в Московской области. После удара там загорелась линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская".
По данным мониторинговых каналов, это самая большая нефтебаза в московском регионе и диспетчерский пункт, через который проходят магистральные нефтепродуктопроводы.
Официальных данных о последствиях атаки пока нет.
Московский НПЗ, принадлежащий "Газпром нефти", оказался под ударом не в первый раз. После атаки дронов 20 сентября на заводе загорелись обе установки первичной переработки нефти, и предприятие полностью остановило нефтепереработку. На следующий день в Москве начали обносить бетонными блоками ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте, чтобы оградить ее от беспилотников.
Удары по российской нефтепереработке продолжаются несколько ночей подряд. В ночь на 2 октября дроны атаковали Волгоград, где вспыхнул пожар в районе НПЗ "Лукойла" и химзавода "Каустик". А ночью 3 октября спутники зафиксировали пожары на базе Цимбулова в Орловской области, откуда Россия запускает шахеды.