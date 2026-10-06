Дроны атакуют Москву по разным направлениям: под ударом, вероятно, НПЗ в Капотне

Беспилотники заходили в Московский регион одновременно по нескольким направлениям. Около трех ночи взрывы все еще продолжались.

Завод является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий России. Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы, так что перебои в его работе могут сказаться на поставках горючего в российскую столицу.

Еще одна цель атаки находится у поселка Володарского и села Константиново в Московской области. После удара там загорелась линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская".

По данным мониторинговых каналов, это самая большая нефтебаза в московском регионе и диспетчерский пункт, через который проходят магистральные нефтепродуктопроводы.

Официальных данных о последствиях атаки пока нет.