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Дроны атакуют Москву по разным направлениям: под ударом, вероятно, НПЗ в Капотне

04:15 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Дроны атакуют Москву по разным направлениям: под ударом, вероятно, НПЗ в Капотне Фото: пожарные МЧС России (Getty Images)
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В ночь на 6 октября Московскую область атаковали ударные дроны. Под удар, по всей вероятности, попал Московский НПЗ в Капотне, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы.

Беспилотники заходили в Московский регион одновременно по нескольким направлениям. Около трех ночи взрывы все еще продолжались.

Завод является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий России. Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы, так что перебои в его работе могут сказаться на поставках горючего в российскую столицу.

Еще одна цель атаки находится у поселка Володарского и села Константиново в Московской области. После удара там загорелась линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская".

По данным мониторинговых каналов, это самая большая нефтебаза в московском регионе и диспетчерский пункт, через который проходят магистральные нефтепродуктопроводы.

Официальных данных о последствиях атаки пока нет.

Московский НПЗ, принадлежащий "Газпром нефти", оказался под ударом не в первый раз. После атаки дронов 20 сентября на заводе загорелись обе установки первичной переработки нефти, и предприятие полностью остановило нефтепереработку. На следующий день в Москве начали обносить бетонными блоками ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте, чтобы оградить ее от беспилотников.

Удары по российской нефтепереработке продолжаются несколько ночей подряд. В ночь на 2 октября дроны атаковали Волгоград, где вспыхнул пожар в районе НПЗ "Лукойла" и химзавода "Каустик". А ночью 3 октября спутники зафиксировали пожары на базе Цимбулова в Орловской области, откуда Россия запускает шахеды.

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