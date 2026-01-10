UA

Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Дрони атакують Краснодарський край РФ: попередньо, під прицілом НПЗ

Фото: також на Кубані оголошено ракетну небезпеку (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Дронова і ракетна небезпека оголошена в Краснодарському краї РФ. Попередньо, метою атаки є нафтопереробний завод у Слов'янську на Кубані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Небезпеку БПЛА оголосили на території Краснодарського краю", "У Краснодарському краї знову оголошено ракетну небезпеку", - пишуть місцеві пабліки.

Повідомляється, що попередньою метою летальних об'єктів є НПЗ у Слов'янську на Кубані.

Також відомо, що в аеропортах Краснодара і Геленджика оголошено план "Ковер" - приймання і випуск літаків тимчасово обмежено, повідомили в Росавіації.

"План "Ковер" - це аварійний режим у Росії для цивільної авіації, який вводять у разі загрози безпеці (дрони, теракти, бойові дії). Передбачає негайне закриття повітряного простору, припинення злетів і посадок і відведення літаків на запасні аеродроми.

Попередні атаки на Краснодарський край

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 1 січня вразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї. Також було здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьєвська" в Республіці Татарстан.

А в ніч на 31 грудня українські захисники вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Щодо нещодавніх атак у РФ, у ніч на 6 січня невідомі дрони атакували цілу низку російських регіонів. Під ударом опинилися щонайменше Пенза, Усмань, Ленінградська область і не тільки.

