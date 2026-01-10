RU

Дроны атакуют Краснодарский край РФ: предварительно, под прицелом НПЗ

Фото: также на Кубани обьялена ракетная опасность (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Дроновая и ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае РФ. Предварительно, целью атаки является нефтеперерабатывающий завод в Славянске на Кубани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Опасность БПЛА объявили на территории Краснодарского края", "В Краснодарском крае снова объявлена ракетная опасность", - пишут местные паблики.

Сообщается, что предварительной целью летальных объектов является НПЗ в Славянске на Кубани.

 Также известно, что в аэропортах Краснодара и Геленджика объявлен план "Ковер" - прием и выпуск самолетов временно ограничен, сообщили в Росавиации.

"План Ковер" - это аварийный режим в России для гражданской авиации, который вводится в случае угрозы безопасности (дроны, теракты, боевые действия). Предусматривает немедленное закрытие воздушного пространства, приостановку взлетов и посадок и отвод самолетов на запасные аэродромы.

Прежние атаки на Краснодарский край

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 1 января поразили НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае. Также было осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан.

А в ночь на 31 декабря украинские защитники поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Касаемо недавних атак в РФ, в ночь на 6 января неизвестные дроны атаковали целый ряд российских регионов. Под ударом оказались как минимум Пенза, Усмань, Ленинградская область и не только.

