Дроны атакуют Краснодарский край РФ: предварительно, под прицелом НПЗ

"Опасность БПЛА объявили на территории Краснодарского края", "В Краснодарском крае снова объявлена ракетная опасность", - пишут местные паблики.

Сообщается, что предварительной целью летальных объектов является НПЗ в Славянске на Кубани.

Также известно, что в аэропортах Краснодара и Геленджика объявлен план "Ковер" - прием и выпуск самолетов временно ограничен, сообщили в Росавиации.

"План Ковер" - это аварийный режим в России для гражданской авиации, который вводится в случае угрозы безопасности (дроны, теракты, боевые действия). Предусматривает немедленное закрытие воздушного пространства, приостановку взлетов и посадок и отвод самолетов на запасные аэродромы.