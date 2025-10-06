Дрони атакували завод вибухових речовин у російському Дзержинську, виникла пожежа

Цієї ночі під удар невідомих дронів потрапив завод імені Свердлова, що у Нижньогородській області Росії. Це один із найбільших виробників вибухівки в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA та губернатора Нижньогородської області Гліба Нікітіна.
Близько 02:30 за місцевим часом жителі Дзержинська почали повідомляти про вибухи у місті. За попередніми даними, протягом години пролунало від 25 до понад 30 вибухів. Також місцеві заявляли, що було видно яскраві спалахи в небі, а від гучних звуків спрацювала сигналізація у машин.
За їх словами, ціллю дронів був місцевий завод імені Свердлова, який входить до військово-промислового комплексу Росії. Ймовірно, там виникла пожежа.
Водночас, губернатор регіону Нікітін заявив, що російська ППО відбила атаку з 20 дронів в районі промзони Дзержинська. При цьому нібито постраждала одна людина.
За його словами, також падіння уламків призвело до декількох локальних загорянь у приватному секторі, вогонь загасили. Крім того, пошкоджено склопакети житлових будинків і дах однієї АЗС, збитків промисловим об'єктам не завдано.
Підприємство - одне з провідних російських виробництв промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничої промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобутку, а також засобів для сейсмічних і геофізичних робіт.
Раніше повідомляли, що завод також виготовляє авіабомби (зокрема КАБи - ред.), бойові частини до протитанкових кумулятивних керованих ракет і бойові головки для зенітно-ракетних систем. Завод перебуває в санкційному списку країн Євросоюзу, України, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.
За даними РБК-Україна, у жовтні минулого року дрони ГУР та СБУ атакували завод Свердлова. Тоді було пошкоджено цех з виробництва гексогену та октогену.
А ось на початку квітня 2025 року щонайменше три безпілотники атакували завод - були пошкоджені трубопровідна естакада і 2 цехи.