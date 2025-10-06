Дрони атакували завод вибухових речовин у російському Дзержинську, виникла пожежа

Близько 02:30 за місцевим часом жителі Дзержинська почали повідомляти про вибухи у місті. За попередніми даними, протягом години пролунало від 25 до понад 30 вибухів. Також місцеві заявляли, що було видно яскраві спалахи в небі, а від гучних звуків спрацювала сигналізація у машин.

За їх словами, ціллю дронів був місцевий завод імені Свердлова, який входить до військово-промислового комплексу Росії. Ймовірно, там виникла пожежа.

Водночас, губернатор регіону Нікітін заявив, що російська ППО відбила атаку з 20 дронів в районі промзони Дзержинська. При цьому нібито постраждала одна людина.

За його словами, також падіння уламків призвело до декількох локальних загорянь у приватному секторі, вогонь загасили. Крім того, пошкоджено склопакети житлових будинків і дах однієї АЗС, збитків промисловим об'єктам не завдано.

Завод Свердлова

Підприємство - одне з провідних російських виробництв промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничої промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобутку, а також засобів для сейсмічних і геофізичних робіт.

Раніше повідомляли, що завод також виготовляє авіабомби (зокрема КАБи - ред.), бойові частини до протитанкових кумулятивних керованих ракет і бойові головки для зенітно-ракетних систем. Завод перебуває в санкційному списку країн Євросоюзу, України, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.