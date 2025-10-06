Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в российском Дзержинске, возник пожар

Около 02:30 по местному времени жители Дзержинска начали сообщать о взрывах в городе. По предварительным данным, в течение часа прозвучало от 25 до более 30 взрывов. Также местные заявляли, что были видны яркие вспышки в небе, а от громких звуков сработала сигнализация у машин.

По их словам, целью дронов был местный завод имени Свердлова, который входит в военно-промышленный комплекс России. Вероятно, там возник пожар.

В то же время, губернатор региона Никитин заявил, что российская ПВО отбила атаку из 20 дронов в районе промзоны Дзержинска. При этом якобы пострадал один человек.

По его словам, также падение обломков привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, огонь потушили. Кроме того, повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша одной АЗС, ущерб промышленным объектам не нанесен.

Завод Свердлова

Предприятие - одно из ведущих российских производств промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобычи, а также средств для сейсмических и геофизических работ.

Ранее сообщалось, что завод также производит авиабомбы (в частности КАБы - ред.), боевые части к противотанковым кумулятивным управляемым ракетам и боевые головки для зенитно-ракетных систем. Завод находится в санкционном списке стран Евросоюза, Украины, США, Великобритании, Японии и Швейцарии.