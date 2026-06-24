Дрони атакували великий газопереробний завод в Оренбурзі, спалахнула пожежа (відео)

Сьогодні, 25 червня, вибухи лунали в Оренбурзькій області РФ. Під удар міг потрапити місцевий газопереробний завод - один з найбільших у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+.
За даними пабліку, на території підприємства зафіксовано кілька осередків пожеж. Після вибухів у промзоні підприємства супутники фіксують кілька точок горіння, що, зазначили в Exilenova+, "підтверджує успішну операцію".
Місцеві жителі нарахували щонайменше три прильоти.
Аеропорт Оренбурга тимчасово припинив приймання та відправлення самолетов. Аналогічні обмеження запроваджено в Орську та Ясному - авіасполучення там також зупинено з міркувань безпеки.
Російська влада стверджує, що регіон зазнав масованої атаки безпілотників, та звинувачує в її організації Україну.
За словами місцевого губернатора, кілька БПЛА нібито збито над промисловим підприємством в обласному центрі. Інформації про постраждалих не надходило. На місці події працюють екстрені служби.
Влада регіону заборонила публікацію фото- та відеоматеріалів за участю безпілотників.
Варто додати, що Україна станом на цей момент не підтверджувала інформацію про атаку на об'єкти в Оренбурзькій області РФ.
Оренбурзький газопереробний завод збудовано на базі Оренбурзького газоконденсатного родовища. Самі росіяни називають його "найбільшим у світі газохімічним комплексом".
Підприємство розташоване за 1500 кілометрів від українського кордону.
Завод є одним із ключових об'єктів російської газової інфраструктури. Тут здійснюється промислове очищення, підготовка та переробка природного газу, а також виробництво гелію.
У "Газпромі", якому належить підприємство, зазначають, що воно є єдиним у РФ виробником природного одоранту - речовини, що надає газу характерного запаху.
Потужність заводу становить близько 37,5 мільярда кубічних метрів газу на рік. Основна сировина надходить з Оренбурзького нафтогазоконденсатного родовища - одного з найбільших у Європі.
Крім того, підприємство бере участь у міжнародному проєкті KazRosGaz, у межах якого переробляється газ із казахстанського родовища Карачаганак.
Нагадаємо, у травні 2026 року президент Володимир Зеленський розповів, що Україна завдала ударів по об’єктах російської газової промисловості в Оренбурзькій області РФ.
У жовтні минулого року безпілотники також атакували Оренбурзький газопереробний завод у РФ.
Тоді на підприємстві сталася пожежа, а "Газпром" визнав виникнення "аварійної ситуації" та тимчасово зупинив прийом сирого газу з Карачаганакського родовища.
Вже наступного дня російські ЗМІ повідомляли про нове загоряння на території заводу.
Після цього підприємство знову опинилося в центрі уваги через можливі проблеми з його роботою.