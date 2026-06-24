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Дрони атакували великий газопереробний завод в Оренбурзі, спалахнула пожежа (відео)

08:24 24.06.2026 Ср
3 хв
Це за за 1500 кілометрів від українського кордону
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: дрони атакували великий газопереробний завод в Оренбурзі (Getty Images)

Сьогодні, 25 червня, вибухи лунали в Оренбурзькій області РФ. Під удар міг потрапити місцевий газопереробний завод - один з найбільших у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+.

За даними пабліку, на території підприємства зафіксовано кілька осередків пожеж. Після вибухів у промзоні підприємства супутники фіксують кілька точок горіння, що, зазначили в Exilenova+, "підтверджує успішну операцію".

Місцеві жителі нарахували щонайменше три прильоти.

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Аеропорт Оренбурга тимчасово припинив приймання та відправлення самолетов. Аналогічні обмеження запроваджено в Орську та Ясному - авіасполучення там також зупинено з міркувань безпеки.

Російська влада стверджує, що регіон зазнав масованої атаки безпілотників, та звинувачує в її організації Україну.

За словами місцевого губернатора, кілька БПЛА нібито збито над промисловим підприємством в обласному центрі. Інформації про постраждалих не надходило. На місці події працюють екстрені служби.

Влада регіону заборонила публікацію фото- та відеоматеріалів за участю безпілотників.

Варто додати, що Україна станом на цей момент не підтверджувала інформацію про атаку на об'єкти в Оренбурзькій області РФ.

Що відомо про завод

Оренбурзький газопереробний завод збудовано на базі Оренбурзького газоконденсатного родовища. Самі росіяни називають його "найбільшим у світі газохімічним комплексом".

Підприємство розташоване за 1500 кілометрів від українського кордону.

Завод є одним із ключових об'єктів російської газової інфраструктури. Тут здійснюється промислове очищення, підготовка та переробка природного газу, а також виробництво гелію.

У "Газпромі", якому належить підприємство, зазначають, що воно є єдиним у РФ виробником природного одоранту - речовини, що надає газу характерного запаху.

Потужність заводу становить близько 37,5 мільярда кубічних метрів газу на рік. Основна сировина надходить з Оренбурзького нафтогазоконденсатного родовища - одного з найбільших у Європі.

Крім того, підприємство бере участь у міжнародному проєкті KazRosGaz, у межах якого переробляється газ із казахстанського родовища Карачаганак.

Атаки на Оренбурзький завод "Газпрому"

Нагадаємо, у травні 2026 року президент Володимир Зеленський розповів, що Україна завдала ударів по об’єктах російської газової промисловості в Оренбурзькій області РФ.

У жовтні минулого року безпілотники також атакували Оренбурзький газопереробний завод у РФ.

Тоді на підприємстві сталася пожежа, а "Газпром" визнав виникнення "аварійної ситуації" та тимчасово зупинив прийом сирого газу з Карачаганакського родовища.

Вже наступного дня російські ЗМІ повідомляли про нове загоряння на території заводу.

Після цього підприємство знову опинилося в центрі уваги через можливі проблеми з його роботою.

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