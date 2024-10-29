Дрони атакували університет спецназу у Чечні: у РНБО пояснили, що це значитиме для Кадирова

Дрон атакував університет спецназу РФ у Чечні у вівторок, 29 жовтня. Це буде знаковою подією для глави Чечні Рамзана Кадирова.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при СНБО України Андрій Коваленко.
Коваленко зауважив, що кадирівці зробили чимало воєнних злочинів, зокрема як на території Курської області, так і на тимчасово окупованій території України.
"Є дуже багато фактів, я впевнений рано чи пізно ці факти будуть в міжнародних судах", - каже Коваленко.
За його словами, атака дрона на університет спецназу РФ у Чечні є "привітанням для кадирівців, щоб вони не забували, що війна може бути у них вдома безпосередньо".
"Тому в цьому випадку це зокрема символічний знак. І Кадиров має оглядатися навіть там, де він безпосередньо вважає себе князьком у Чечні", - підкреслив він.
Сьогодні стало відомо, що дрон атакував університет спецназу Російської Федерації у Чечні, в результаті чого там почалася пожежа.
Російський університет спецназу в Гудермесі, Чечня, складається з 95 будівель і споруд.
Там проводять навчання з вогневої підготовки, тактико-спеціальних операцій, повітряно-десантних і гірських операцій, а також готують охоронців і військових журналістів.
За даними російських ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну на базі університету пройшли підготовку понад 19 тисяч добровольців.
Українські дрони регулярно атакують об'єкти в РФ, пов'язані з війною в Україні. Нещодавно вони завдали ударів по російських спиртзаводах, які, крім спирту, виробляють військове паливо та вибухові речовини.
А 14 жовтня дрони атакували Московську область, і в кількох регіонах РФ оголосили попередження про небезпеку.
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