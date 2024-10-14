Московську область атакують дрони, - ЦПД

Московська область сьогодні, 14 жовтня, перебуває під атакою безпілотників. У низці регіонів Росії попередили про небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка у Telegram та російські Telegram-канали.

"Московська область під атакою БПЛА", - написав Коваленко. При цьому росіяни в Telegram-каналах скаржаться на атаку дронів на Брянську область. Міноборони Росії, як завжди, вже встигло відзвітувати про "успішне збиття" 14 "українських безпілотників" над Брянською областю. Незважаючи на таку інформацію, російські Telegram-канали стверджують про нові безпілотники у Брянській області, які можуть летіти у бік Калузької, Тульської чи Московської областей.