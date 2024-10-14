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Московську область атакують дрони, - ЦПД

Московська область, Понеділок 14 жовтня 2024 21:41
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Московську область атакують дрони, - ЦПД Ілюстративне фото: російська ППО намагається збити дрони (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Московська область сьогодні, 14 жовтня, перебуває під атакою безпілотників. У низці регіонів Росії попередили про небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка у Telegram та російські Telegram-канали.

"Московська область під атакою БПЛА", - написав Коваленко.

При цьому росіяни в Telegram-каналах скаржаться на атаку дронів на Брянську область.

Міноборони Росії, як завжди, вже встигло відзвітувати про "успішне збиття" 14 "українських безпілотників" над Брянською областю.

Незважаючи на таку інформацію, російські Telegram-канали стверджують про нові безпілотники у Брянській області, які можуть летіти у бік Калузької, Тульської чи Московської областей.

Атаки дронів на Росію

Нагадаємо, українські захисники вже багато разів використовували дрони для ударів по військових об'єктах на території Росії.

Часто цілями бійців ЗСУ стають аеродроми чи нафтопереробні заводи РФ.

Зокрема, минулого тижня вибухи під час атаки дронів чули мешканці міста Єйськ, де знаходиться один із російських аеродромів.

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