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Дроны атаковали университет спецназа в Чечне: в СНБО объяснили, что это значит для Кадырова

Фото: Рамзан Кадыров (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Дрон атаковал университет спецназа РФ в Чечне во вторник, 29 октября. Это будет знаковым событием для главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Коваленко отметил, что кадыровцы совершили немало военных преступлений, в том числе как на территории Курской области, так и на временно оккупированной территории Украины.

"Есть очень много фактов, я уверен рано или поздно, эти факты будут в международных судах", - говорит Коваленко.

По его словам, атака дрона на университет спецназа РФ в Чечне является "поздравлением для кадыровцев, чтобы они не забывали, что война может быть у них дома напрямую".

"Поэтому в этом случае это, в частности, символический знак. И Кадыров должен осматриваться даже там, где он напрямую считает себя князьком в Чечне", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Сегодня стало известно, чтодрон атаковал университет спецназа Российской Федерации в Чечне, в результате чего там начался пожар.

Что известно об университете

Российский университет спецназа в Гудермесе, Чечня состоит из 95 зданий и сооружений.

Там проводят обучение по огневой подготовке, тактико-специальным операциям, воздушно-десантным и горным операциям, а также готовят охранников и военных журналистов.

По данным российских СМИ, с начала полномасштабного вторжения в Украину на базе университета прошли подготовку более 19 тысяч добровольцев.

Атаки дронов в России

Украинские дроны регулярно атакуют объекты в РФ, связанные с войной в Украине. Недавно они нанесли удары по российским спиртзаводам, которые, кроме спирта, производят военное топливо и взрывчатые вещества.

А 14 октября дроны атаковали Московскую область и в нескольких регионах РФ объявили предупреждение об опасности.

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