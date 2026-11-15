Дрони атакували три цивільні судна поблизу Румунії

Безпілотники атакували три комерційні судна біля узбережжя Суліни в районі дельти Дунаю, через що румунські ВПС двічі піднімали у повітря винищувачі.

Про це заявив держсекретар міністерства закордонних справ Румунії Лука Нікулеску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі X .

Інцидент стався у суботу ввечері, 14 листопада. За словами Нікулеску, радари Міністерства оборони Румунії зафіксували повітряні цілі поблизу дельти Дунаю.

"Ці інциденти є неприйнятними та є порушенням міжнародного права. Вони відображають погіршення безпекової ситуації, спричинене тривалою війною Росії проти України", - зазначив він.

Він додав, що постійно підтримує контакт з відповідними органами влади, а безпека моряків є абсолютним пріоритетом.

Румунія продовжить вживати всіх необхідних заходів спільно з союзниками для зміцнення безпеки в Чорному морі.

Це питання залишається ключовим пріоритетом для уряду у тісній співпраці з регіональними партнерами та НАТО.