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Дрони атакували три цивільні судна поблизу Румунії

19:20 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Дрони атакували три цивільні судна поблизу Румунії Ілюстративне фото: дрони атакували три цивільні судна поблизу Румунії (Колаж РБК-Україна)
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Безпілотники атакували три комерційні судна біля узбережжя Суліни в районі дельти Дунаю, через що румунські ВПС двічі піднімали у повітря винищувачі.

Про це заявив держсекретар міністерства закордонних справ Румунії Лука Нікулеску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі X.

Інцидент стався у суботу ввечері, 14 листопада. За словами Нікулеску, радари Міністерства оборони Румунії зафіксували повітряні цілі поблизу дельти Дунаю.

"Ці інциденти є неприйнятними та є порушенням міжнародного права. Вони відображають погіршення безпекової ситуації, спричинене тривалою війною Росії проти України", - зазначив він.

Він додав, що постійно підтримує контакт з відповідними органами влади, а безпека моряків є абсолютним пріоритетом.

Румунія продовжить вживати всіх необхідних заходів спільно з союзниками для зміцнення безпеки в Чорному морі.

Це питання залишається ключовим пріоритетом для уряду у тісній співпраці з регіональними партнерами та НАТО.

Нагадаємо, що інциденти із цивільними суднами у Чорному морі поблизу румунського узбережжя трапляються не вперше.

Зокрема, ввечері 14 листопада у територіальних водах Румунії біля населеного пункту Сфинту-Георге безпілотник атакував судно, яке прямувало в Україну під прапором Палау. На щастя, унаслідок тієї атаки ніхто не постраждав.

Раніше, вранці 23 жовтня, у цьому ж районі сталася трагедія - біля узбережжя Румунії затонуло торговельне судно з українцями на борту.

Попередньо, причиною аварії також стало ураження дроном, тоді внаслідок інциденту одна людина загинула, а ще кілька членів екіпажу зникли безвісти.

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