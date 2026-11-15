Дроны атаковали три гражданских судна вблизи Румынии

Беспилотники атаковали три коммерческих судна у побережья Сулины в районе дельты Дуная, из-за чего румынские ВВС дважды поднимали в воздух истребители.

Об этом заявил госсекретарь министерства иностранных дел Румынии Лука Никулеску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

Этот вопрос остается ключевым приоритетом для правительства в тесном сотрудничестве с региональными партнерами и НАТО.

Румыния продолжит принимать все необходимые меры совместно с союзниками для укрепления безопасности в Черном море.

Он добавил, что постоянно поддерживает контакт с соответствующими органами власти, а безопасность моряков - абсолютный приоритет.

"Эти инциденты неприемлемы и являются нарушением международного права. Они отражают ухудшение ситуации безопасности, вызванное длительной войной России против Украины", - отметил он.

Напомним, что инциденты с гражданскими судами в Черном море у румынского побережья происходят не впервые.

В частности, вечером 14 ноября в территориальных водах Румынии возле населенного пункта Сфинта-Георге беспилотник атаковал судно, следовавшее в Украину под флагом Палау. К счастью, в результате той атаки никто не пострадал.

Ранее, утром 23 октября, в этом же районе произошла трагедия - у побережья Румынии затонуло торговое судно с украинцами на борту.

Предварительно причиной аварии также стало поражение дроном, тогда в результате инцидента один человек погиб, а еще несколько членов экипажа пропали без вести.