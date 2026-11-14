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У Чорному морі біля Румунії дрон атакував судно, яке прямувало в Україну

20:50 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
У Чорному морі біля Румунії дрон атакував судно, яке прямувало в Україну Ілюстративне фото: безпілотник атакував судно під прапором Палау біля Румунії (Колаж РБК-Україна)
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У територіальних водах Румунії біля Сфинту-Георге безпілотник атакував судно під прапором Палау. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це заявив міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ziua de Constanța.

Атака сталася у ніч проти суботи приблизно за 12 кілометрів на північ від міста Сфинту-Георге. Судно "Лариса-1" прямувало до порту Сулина, а його кінцевим пунктом призначення була Україна.

За словами командира корабля, внаслідок удару безпілотника пожежі не виникло, а жоден із моряків не постраждав. Ворожий дрон знищив лише вантажний кран на судні.

Міністр оборони Штефан-Раду Опря підтвердив інформацію про атаку та розповів про деталі реагування румунських сил.

"Нас постійно інформують, мене також вчора ввечері повідомили, що було збито безпілотник, постраждалих чи втрат там немає", - зазначив міністр.

Він також додав, що відомство пильно стежить за ситуацією в регіоні та взаємодіє з іншими структурами.

"Ми щоразу втручаємось, намагаючись, за необхідності, побачити, запобігти, а потім, за необхідності, вразити цілі", - уточнив Раду Опря.

Нагадаємо, що останнім часом безпекова ситуація в акваторії залишається вкрай напруженою.

Зокрема, у МЗС України наголошували, що низка країн може спонукати РФ до "режиму тиші" в Чорному морі, оскільки вони напряму залежать від постачань продовольства цим маршрутом.

Крім того, наприкінці жовтня стало відомо, що Росія вперше з літа дозволила вихід зернових суден із портів Азовського моря.

Це рішення тимчасово відкрило вікно можливостей для відновлення морського експорту продовольства через Керченську протоку в напрямку Чорного моря.

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