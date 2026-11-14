У Чорному морі біля Румунії дрон атакував судно, яке прямувало в Україну
У територіальних водах Румунії біля Сфинту-Георге безпілотник атакував судно під прапором Палау. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Про це заявив міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ziua de Constanța.
Атака сталася у ніч проти суботи приблизно за 12 кілометрів на північ від міста Сфинту-Георге. Судно "Лариса-1" прямувало до порту Сулина, а його кінцевим пунктом призначення була Україна.
За словами командира корабля, внаслідок удару безпілотника пожежі не виникло, а жоден із моряків не постраждав. Ворожий дрон знищив лише вантажний кран на судні.
Міністр оборони Штефан-Раду Опря підтвердив інформацію про атаку та розповів про деталі реагування румунських сил.
"Нас постійно інформують, мене також вчора ввечері повідомили, що було збито безпілотник, постраждалих чи втрат там немає", - зазначив міністр.
Він також додав, що відомство пильно стежить за ситуацією в регіоні та взаємодіє з іншими структурами.
"Ми щоразу втручаємось, намагаючись, за необхідності, побачити, запобігти, а потім, за необхідності, вразити цілі", - уточнив Раду Опря.
Нагадаємо, що останнім часом безпекова ситуація в акваторії залишається вкрай напруженою.
Зокрема, у МЗС України наголошували, що низка країн може спонукати РФ до "режиму тиші" в Чорному морі, оскільки вони напряму залежать від постачань продовольства цим маршрутом.
Крім того, наприкінці жовтня стало відомо, що Росія вперше з літа дозволила вихід зернових суден із портів Азовського моря.
Це рішення тимчасово відкрило вікно можливостей для відновлення морського експорту продовольства через Керченську протоку в напрямку Чорного моря.