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Дрони атакували судна в Таганрозькій затоці в Ростовській області

07:49 11.07.2026 Сб
1 хв
Серед атакованих суден був танкер з небезпечною речовиною на борту
aimg Катерина Коваль
Фото: атаки зазнали судна різного призначення (Getty Images)

У Ростовській області РФ безпілотники атакували чотири судна в Таганрозькій затоці. За даними росЗМІ, загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

Що відомо про атаку

За заявою губернатора, атаки зазнали чотири судна різного призначення в Таганрозькій затоці. За його даними, загинула одна людина - матрос технічного судна.

Місцева ППО, за словами Слюсаря, знищила понад 15 безпілотників - над Таганрогом, а також в Азовському та Неклинівському районах.

Що з танкером

Серед атакованих суден був танкер із метанолом.

За даними росЗМІ, загрози розливу немає, судна отримали лише легкі пошкодження.

Напередодні в місті всю ніч тривала атака безпілотників - тоді пожежі спалахнули одразу у двох місцях: у районі порту та поблизу авіаційного коледжу.

Ще раніше, у ніч на 30 травня, Сили безпілотних систем знищили "Іскандер" та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі в місті.

А станом на кінець червня 2026 року українські безпілотники успішно уразили вісім із десяти найбільших НПЗ у Росії, що суттєво підірвало загальні обсяги ворожої переробки нафти.

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Ростовська областьВійна Росії проти УкраїниДрони