Дрони атакували судна в Таганрозькій затоці в Ростовській області

У Ростовській області РФ безпілотники атакували чотири судна в Таганрозькій затоці. За даними росЗМІ, загинула одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.
За заявою губернатора, атаки зазнали чотири судна різного призначення в Таганрозькій затоці. За його даними, загинула одна людина - матрос технічного судна.
Місцева ППО, за словами Слюсаря, знищила понад 15 безпілотників - над Таганрогом, а також в Азовському та Неклинівському районах.
Серед атакованих суден був танкер із метанолом.
За даними росЗМІ, загрози розливу немає, судна отримали лише легкі пошкодження.
Напередодні в місті всю ніч тривала атака безпілотників - тоді пожежі спалахнули одразу у двох місцях: у районі порту та поблизу авіаційного коледжу.
Ще раніше, у ніч на 30 травня, Сили безпілотних систем знищили "Іскандер" та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі в місті.
А станом на кінець червня 2026 року українські безпілотники успішно уразили вісім із десяти найбільших НПЗ у Росії, що суттєво підірвало загальні обсяги ворожої переробки нафти.