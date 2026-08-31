Дрони атакували склад Wildberries у Єкатеринбурзі

Дрон упав поруч із складом

Вранці в Єкатеринбурзі було оголошено тривогу через загрозу атаки безпілотників. За даними губернатора Свердловської області Дениса Паслера, дрони та їх уламки досягли житлових будинків та логістичного центру.

На території об'єкту виникли пожежі. Екстрені служби працюють на місці, продовжується евакуація. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Згодом у мережі з'явилися кадри з місця події. На них видно, що один із безпілотників упав лише за кілька метрів від складу Wildberries.

Що відомо про атаку

Російська влада заявила про влучення безпілотників та їхніх уламків відразу по кількох об'єктах в Єкатеринбурзі. При цьому обставини і масштаби пошкоджень уточнюються.

Атака сталася на тлі оголошення у місті тривоги через безпілотників, яка розпочалася близько 07:00. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Атаки хабів Wildberries

З середини липня українські удари призвели до зупинення роботи восьми з десяти найбільших логістичних об'єктів Wildberries у Росії. Черговий такий випадок стався в ніч проти 26 серпня, коли під удар потрапив склад компанії у Тамбовській області.

Після атаки логістичний центр припинив роботу, а, за даними місцевої влади, комплекс повністю чи майже повністю вигорів. Таким чином, він став восьмим великим об'єктом Wildberries в РФ, який вийшов з ладу з середини липня.