ua en ru
Чт, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Акції ВТБ впали до рекордно низького рівня через атаки на Wildberries і Ozon

05:42 27.08.2026 Чт
2 хв
Банк тепер коштує втричі менше за виробника іграшок "Лабубу"
aimg Катерина Коваль
Акції ВТБ впали до рекордно низького рівня через атаки на Wildberries і Ozon Фото: російський банк ВТБ (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Акції російського держбанку ВТБ впали до історичного мінімуму й уперше опустилися нижче номінальної вартості - 49,86 рубля за акцію. Причиною стали удари українських дронів по маркетплейсах Wildberries і Ozon, з якими банк тісно пов'язаний фінансово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Наскільки впали акції

За середу папери другого за розміром активів банку Росії подешевшали на 3%, з початку серпня - на 11%, а з початку року - на 45%. Порівняно з піковими показниками 2015 року ВТБ втратив 88% ринкової капіталізації, або 4,7 трильйона рублів.

Зараз банк із 35 трильйонами рублів активів і 8,5 трильйона рублів коштів фізосіб на рахунках коштує лише 646 мільярдів рублів (близько 7,7 мільярда доларів) - утричі менше за виробника іграшок Лабубу.

Причому тут Wildberries і Ozon

Ситуацію ускладнюють зобов'язання банку, пов'язані саме з цими маркетплейсами, зазначають аналітики ІФК "Солід Інвестиції". Наприкінці травня ВТБ оголосив про стратегічне партнерство з Wildberries, який через кілька місяців став ціллю українських дронів, втратив третину складських потужностей і зазнав прямих збитків на кілька сотень мільярдів рублів.

Банк також пов'язаний з Ozon - компанія отримала пакет акцій маркетплейсу в заставу під кредит АФК "Система", великого власника частки в Ozon.

Акції самого Ozon з початку літа обвалилися на 45%, і банку, можливо, доведеться розширювати кредитну лінію для постраждалої компанії.

Проблеми банку почалися ще раніше

Ще торік ВТБ зіткнувся з неплатежами за кредитами - частка проблемних активів на його балансі зросла в 1,5 раза, до 14,2%, що на третину перевищує середній рівень по банківській системі Росії.

Перше півріччя 2026 року банк завершив із падінням прибутку на 20%, до 225,2 мільярда рублів, а в другому кварталі спад сягнув уже 34%. За звітністю МСФЗ, банку довелося майже на третину наростити резерви за проблемними кредитами - до 66,5 мільярда рублів за квартал, а запас вільного капіталу скоротився майже до критичного мінімуму - 10,7% при допустимому порозі 10%.

Наприкінці липня заступник голови правління ВТБ Дмитро П'янов анонсував масові скорочення - за його словами, банк звільнить 10% співробітників головного офісу, щоб зменшити витрати.

У ніч на 24 серпня Сили оборони атакували одразу три великі логістичні хаби компанії в Росії, після чого акції Ozon різко обвалилися - майже на 30%. А за день до цього стало відомо, що Ozon приховав адреси своїх складів у Росії з відкритого довідника - це сталося щонайменше за 20 днів до перших ударів, тоді як адреси закордонних логістичних центрів компанії залишилися у вільному доступі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація ВТБ Банк Війна в Україні
Новини
У Києві пролунали вибухи, Росія атакувала місто балістикою
У Києві пролунали вибухи, Росія атакувала місто балістикою
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають