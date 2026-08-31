Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге

Дрон упал рядом со складом

Утром в Екатеринбурге была объявлена тревога из-за угрозы атаки беспилотников. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, дроны и их обломки достигли жилых домов и логистического центра.

На территории объекта возникли пожары. Экстренные службы работают на месте, продолжается эвакуация. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Впоследствии в сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что один из беспилотников упал всего в нескольких метрах от склада Wildberries.

Что известно об атаке

Российские власти заявили о попадании беспилотников и их обломков сразу по нескольким объектам в Екатеринбурге. При этом обстоятельства произошедшего и масштабы повреждений уточняются.

Атака произошла на фоне объявления в городе тревоги из-за беспилотников, которая началась около 07:00. На месте продолжают работать экстренные службы.

Атаки хабов Wildberries

С середины июля украинские удары привели к остановке работы восьми из десяти крупнейших логистических объектов Wildberries в России. Очередной такой случай произошел в ночь на 26 августа, когда под удар попал склад компании в Тамбовской области.

После атаки логистический центр прекратил работу, а, по данным местных властей, комплекс полностью или почти полностью выгорел. Таким образом, он стал восьмым крупным объектом Wildberries в РФ, который оказался выведен из строя с середины июля.