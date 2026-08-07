Дрони атакували склад Wildberries в Єкатеринбурзі (фото, відео)

За даними очевидців, на місце влучання зʼїжджаються пожежні машини та поліцейські екіпажі. Повідомляється про пожежу на першому блоці складу.

Ще до атаки Росавіація запровадила тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків в аеропорту Кольцово в Єкатеринбурзі. Губернатор Свердловської області Денис Паслер оголосив у регіоні режим безпілотної небезпеки.

У Wildberries підтвердили атаку, стверджуючи, що на об'єкті нібито заздалегідь провели евакуацію.

"На логістичному об'єкті компанії в Єкатеринбурзі Свердловської області працюють пожежні розрахунки, через атаку виникло займання. На об'єкті була проведена завчасна евакуація. Прийом поточних поставок тимчасово обмежений, їх перенаправили на інші об'єкти", — заявили в компанії.